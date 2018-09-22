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Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, okurlarıyla buluştu

Sancaktepe Kitap Fuarı’nın açılışına katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, okurlarıyla buluşarak kitabını imzaladı.

Sancaktepe Kitap Fuarı'nın açılışına katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, okurlarıyla buluşarak kitabını imzaladı.


Sancaktepe Belediyesi tarafından 7.'si düzenlenen, kitapseverler ile yazar ve şairlerin buluştuğu Sancaktepe Kitap Fuarı, Kent Meydanı'nda açıldı. Açılışı yapılan fuara Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'in yanı sıra, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile yazar ve şairler katıldı.


Açılış sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, okurlarına kitaplarını imzalayarak hediye etti.



"Kendi düşünce ve birikimlerimizi kitap yoluyla meraklıların gündemine koymayı arzu ettik”


Türkiye'nin gelişiminde önemli rolü bulunan kültürün kitapla olacağını ifade eden Başkan Demircan, “Kültür hayatı, kitapla sezonunu açmış oldu. Belediyelerimizle hep birlikte kültüre, insana, okumaya, gençliğimize ve geleceğe, onların düşünce hayatını renklendirmeye ve geleceğiyle ilgili hayaller kurdurmaya gayret ediyoruz. Türkiye'nin gelişmesine, teknolojisini geliştirmesine, kültürlü insanların daha yaygın bir şekilde vatanımızın her tarafına yayılmasına ihtiyacımız var. Kendi düşünce ve birikimlerimizi kitap yoluyla meraklıların gündemine koymayı arzu ettik” dedi.



“Büyük bir keyifle kitaplarımı okur severlere imzalıyorum”


Okurlarının kitaplarını imzalayan AK Parti Grup Başkanvekili Muş, “Büyük bir keyifle kitaplarımı okurseverlere imzalıyorum. Bu tip faaliyetlerin olması aslında kitapla vatandaşlarımız arasında olan sevgi bağını güçlenmesi anlamında önemli bir emek içeriyor” ifadelerini kullandı.

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