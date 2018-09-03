Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, Şebinkarahisar’ı ziyaret etti

Beyoğlu’nda ikamet eden hemşerileriyle birlikte sabah kahvaltısı yaptı, köyün kadınlarıyla birlikte ekmek pişirdi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan Şebinkarahisar’a gelerek ilçeye bağlı Karacaören Köyünü, Şebinkarahisar Belediyesini ve ilçe merkezini gezdi. Karacaören Köyü’nde kahvaltıya davet edilen Demircan’a, yöresel lezzetler ile birlikte kadınların pişirdiği ekmekler ikram edildi. Başkan Demircan, ekmek yapan kadınlarla birlikte sohbet ettikten sonra kendisi de ekmek pişirdi. Köy ziyaretinin ardından Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, Şebinkarahisar Belediyesi’ni ziyaret etti. Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı tarafından karşılanan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile birlikte belediye binasını gezdi, ilçenin kültürel ve tarihi dokularını yansıtan tarihi eserler incelendi. Başkanlar birbirlerine hediyelerini verdikten sonra, hatıra fotoğrafı çekildiler.

“İpek Yolu hattı izlerini bugün Şebinkarahisar’da görmek mümkün”

Şebinkarahisar ziyaretinde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Eskiden katırlarla İpek Yolu’nun güzergahları vardı. Bu güzergah Giresun ile başlar, Şebinkarahisar, buradan Kemaliye, oradan da Harput Vadisi’ne Fırat’ın doğduğu yerden Güneydoğu’ya doğru gidermiş. İşte bu İpek Yolu hattı izlerini bugün Şebinkarahisar’da görmek mümkün. Buraya geldiğinizde, bir şehirde kültürü, sanatı, mimarisi, estetiği, şehir anlayışının olduğu bir yerde hissediyorsunuz. İşte o mekanın adı Şebinkarahisar. Yurdumuzun içerisinde keşfedilmesi gereken çok mekan var. Bugün, bütün 80 milyon vatan evladının mutlaka bir kere görmesi gereken şirin beldelerimizden birindeyiz” diye konuştu.

“Şebinkarahisar, Anadolu’nun kadim şehirlerinden birisi”

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan’ın ziyaretlerinden memnun olduğunu ifade eden Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı ise , “Şebinkarahisar, Anadolu’nun kadim şehirlerinden birisi. Osmanlı’ya sancak beyliği yapmış, Cumhuriyet döneminde 10 yıl vilayetlik yapmış, birçok kültürün, medeniyetin, farklı dil ve dinlerin yaşadığı bir medeniyet beşiği. Beyoğlu Belediye Başkanımız’ı şehrimizde ağırladık, ziyaretlerinden dolayı başta Belediye Başkanımız olmak üzere ilçe başkanımıza, meclis üyelerine ve değerli misafirlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.