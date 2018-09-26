Beyoğlu Hezarfen Anaokulu açıldı

Beyoğlu'nda bu yıl hizmete açılan Beyoğlu Hezarfen Anaokulu ilk misafirlerini ağırladı. Yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte sınıfları dolduran minik öğrencilerin büyük mutluluk ve heyecan yaşadıkları görüldü.

Beyoğlu'nda yıllardır kadınlara hizmet veren Kasımpaşa Semt Konağı'nın tarihi binası çocuklar için hazırlandı. Tarihi bina, 2018-2019 eğitim öğretim yılıyla birlikte Beyoğlu Belediyesi Hezarfen Anaokulu olarak eğitime başladı. 200 öğrenci kapasiteli Anaokulunda ilk kez ders başı yapan minik öğrencilerin mutluluğu ve heyecanı görülmeye değerdi.

Tüm anaokulu öğrencilerine tek merkezden kodlama eğitimi

Semt konakları bünyesindeki anaokulları da Beyoğlu Belediyesi Hezarfen Anaokulu şubeleri olarak tek çatı altında toplandı. 200 öğrenci kapasitesi Anaokulunda, okul öncesi eğitim çağındaki çocuklara algoritmik düşünme becerisini kazandırmak için Kodlama Atölyesi açıldı. Semt konaklarındaki anaokulu öğrencilerine de bu merkezdeki Kodlama Atölyesinde dönüşümlü olarak eğitim verilecek.

Yeni anaokulundan veliler çok memnun

Beyoğlu Belediyesi Hezarfen Anaokulu velilerden de tam not aldı. Öğrenci velisi Burcu İlgin,

Anasınıfına ilk defa başlıyor bu sene çocuğum. Onun verdiği heyecan var çocuğumda da bende de. Çocuğum burada sosyalleşecek, arkadaşlıklar edinecek, paylaşımı öğrenecek. Eğitim ve öğretim hayatı içinde çok güzel olacağını düşünüyorum” dedi.

"Çocukların gelişim alanlarına göre bir yol çiziyoruz"

Anaokulunda 3 ile 5 yaş arası çocuklara eğitim vermeye başladıklarını belirten Anasınıfı Öğretmeni Büşra Taştemel ise,“Anasınıfımızda tüm çocukların gelişim alanlarına göre bir yol çiziyoruz ve bu şekilde ilerliyoruz. Bunların içerisinde Okuma-Yazma etkinlikleri var, çizgi çalışmaları var, dil gelişimi var, sosyal etkinlikler var. Bu şekilde devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.