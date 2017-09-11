Beyoğlu ile Pecs’in tüm güzellikleri aynı sergide buluştu

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “18. Yüzyılda Büyük Ozanımız Aşık Dertli Pecs’e geldiğinde ‘Ne Hurisin, ne peri. İki güzelin birisin’ diye başlayarak yazmış şiirini. Bahsettiği iki güzelden biri İstanbul, diğeri Pecs. Üç asır sonra bugün, aynı kanaate sahibim” dedi.

Beyoğlu ile Macaristan’ın Pecs şehrini tanıtan "İki Ulus Bir Kamera" isimli fotoğraf sergisi Macaristan’ın Pecs şehrinde bulunan Cella Septichora Visitor Center’de açıldı. Macarların ve Türklerin yoğun ilgi gösterdiği serginin açılışına, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Macaristan Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Pécs Belediye Başkanı Zsolt Pava, TİKA Budapeşte Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Macaristan Dışişleri Bakanlığı’ndan Yurtdışındaki Kültür Merkezleri Daire Başkanı Erikat Kozlik, Yunus Emre Vakfı Budapeşte Müdürü Yakup Gül ve çok sayıda davetli katıldı.

Beyoğlu Belediyesi’nin 2009 yılından bu yana Kardeş Belediyesi olan Macaristan’ın Pécs Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğü “2 Nations 1 Camera (2 Ulus 1 Kamera)” projesi ile iki tarihi şehrin güzellikleri aynı sergide buluştu. İki ülke arasındaki yüzyıllara dayanan dostluk ve kardeşliğin yanı sıra tarihi ve kültürel birikimi de koruyarak gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan proje kapsamında, 14 Macar ve Türk fotoğrafçı Beyoğlu ve Pecs şehirlerinin tarihi ve turistik bölgelerini gezerek fotoğrafladılar. Çekilen bu fotoğraflar "İki Ulus Bir Kamera" fotoğraf sergisinde Macarların ve Türklerin beğenisine sunuldu. Sergi bir ay boyunca ziyaret edilebilecek.

“Beyoğlu Anadolu’nun özetidir”

Açılışta konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu’nu Kervansaray’a benzeterek, “Bugün dünya haritasına baktığımızda Doğuda yaşayan insanların mallarını ve kültürlerini tanıtmak için Batıya giderken, Batıdaki insanların da Doğuya giderken İstanbul, Anadolu üzerinden gitmek istediklerini biliyoruz. Bu yoğun geçişkenlik sırasında dünyadaki binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini çok iyi görüyoruz; İmparatorluklar, farklı dinler, farklı diller ve farklı kültürler. İşte Beyoğlu bütün Anadolu coğrafyasının, bütün İstanbul’un özü ve özetidir. İstiklal Caddesi’nde dolaşırken aynı zamanda Müslüman’a, Hindistan’a ve Yahudi’ye ait farklı dinlerin kiliselerini, farklı ülkelerin kültür merkezini, farklı kültürlerin mimari yapılarını ve güzelliklerini görebilir ve onlara dokunabilirsiniz” dedi.

“Türkiye ile Macaristan’ın dostluğu yüz yıllara dayanıyor”

Türkiye ve Macaristan’ın dostluğunun yüzyıllara dayandığını söyleyen Başkan Demircan, “Türkiye ile Macaristan’ın dostluk ve kardeşlik ilişkileri yüz yıllara dayanıyor. Bugün Macaristan’da ve Türkiye’de bu dostluğun izlerini görmek mümkün. 18. Yüzyılda Büyük Ozanımız Aşık Dertli Pécs’e geldiğinde burayı çok sevmiş ve hislerini tarihe şiirle not düşmüş. “Ne Hurisin, ne peri. İki güzelin birisin” diye başlayarak yazmış şiirini. Bahsettiği iki güzelden biri İstanbul, diğeri Pécs. 3 asır sonra bugün, aynı kanaate sahibim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu sergiyi Beyoğlu’nda açacağımız günleri de hasretle bekliyorum.” şeklinde konuştu.

“Beyoğlu İstanbul’un en gizemli ve en güzel şehirlerinden biridir”

Pécs Belediye Başkanı Zsolt Pava ise, “Çok ilginç bir sergi açılıyor bugün. Göreceğiniz resimlerde iki şehrin hayatını göstermeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi Pach diğeri de İstanbul Beyoğlu ilçesi. Beyoğlu ile kültürel ilişkilerimiz yedi yıldır devam ediyor. Beyoğlu’nu saatlerce anlatabilirim. Beyoğlu İstanbul’un en gizemli ve en güzel şehirlerinden biridir. Çok geniş kültürel mirası var. Lokantalarıyla, eğlence yerleri ile meşhurdur. Fakat rahatça söyleyebilirim ki dünyanın önemli bir noktası olarak değerlendirilebilir. Başta fotoğrafçılar ve sanatçılar olmak üzere bu projeye katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

2 Ulus 1 Kamera Projesi

“2 Ulus 1 Kamera” projesi ilk olarak 2016 yılında Macaristan Ankara Büyükelçiliği öncülüğünde başladı. Macar-Türk ilişkilerinin son dönemde siyasi alanda yoğunlaşmasından sonra ayrıca sivil temaslar ve dostluk ilişkilerimizin daha da güçlenmesi amaçlanarak Ankara ve Budapeşte arasında gerçekleştirildi. Fotoğraflardan hazırlanan seçkinin 3 Ekim 2016’da Ankara’da, daha sonra 31 Mart 2017’de Budapeşte’de sergi açılışı yapıldı. Aynı projenin Beyoğlu ve Pécs şehirlerine uyarlanmış hali de yine Macaristan Ankara Büyükelçiliğinin de destekleriyle gerçekleştirilmiş oldu.