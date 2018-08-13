» Beyoğlu Okmeydanı'nda 4 Katlı Binanın Çatı Katında Bulunan Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı. Bir Anda Çatıyı Saran Alevler, Mahalle Sakinlerine Zor Anlar Yaşattı. Olay Yerine Çok Sayıda Itfaiye Ekibi Sevk Edildi. Çatıdaki Yangın Sürüyor.
13 Ağustos 2018 12:00
Beyoğlu Okmeydanı’nda 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Bir anda çatıyı saran alevler, mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdaki yangın sürüyor.
IHAAW120031-ASA/13-08-2018
- Beyoğlu Okmeydanı’nda 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı.