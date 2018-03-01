Beyoğlu Okullar Arası Satranç Turnuvası’nın galipleri belli oldu

Onun için satranç yükselen bir değerdir. Hedefimiz geleceğin neslini yetiştirmek ise satrancı tüm okullarımıza yayacağız” dedi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından öğrencilerde olumlu rekabet duygusu oluşturmak ve sağlıklı gelişimlerine destek vermek amacıyla düzenlenen “Okullar Arası Satranç Turnuvası” tamamlandı. Beyoğlu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği işbirliği ile gerçekleştirilen turnuvaya Beyoğlu’ndaki ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 400’e yakın öğrenci katıldı. Kasımpaşa Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvanın ödül törenine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

“Satranç yükselen bir değerdir”

Ödül töreninde konuşan Başkan Demircan, içinde bulunduğumuz çağın teknoloji çağı olduğunu belirterek, “Ekmeği kazanmak için makinelere söz geçirebilmek onun için de yazmak gerekiyor. Onun adı kodlama, makineye talimat verme; bunu öyle yap şöyle yap demek için yazılım bilmek gerekiyor. Peki, satranç ile ne alakası var? Satrançta bir matematik aklıdır. Bu çağda çocuklara zihinsel spor yaptırmak gerekiyor. Onun için satranç yükselen bir değerdir. İşte bu vesileyle bütün okullarda satrancı yaymaktayız. Bu bir zihin oyunu, yazılım da bir zihin oyunudur. Yani mekanik olarak yazmak yazılımdan kodlamayı öğrenmek gereklidir ama yetmez. Zengin bir ülke inşa etmek için akıllı, kendi ayaklarının üzerinde duran bir nesil yetiştirmek lazım. Hedefimiz geleceğin neslini yetiştirmek ise işte bu satrancı tüm okullarımıza yayacağız. Çocukların hepsi bu akılda yürüyecek. Semt Konaklarımızda kodlama dersi başlattık. Çocuklarınıza mutlaka kodlama dersi aldırın. Hayat orada, gelecek orada” dedi.

Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği turnuvada; Yıldızlar, Gençler, Küçükler ve Minikler olmak üzere 4 farklı kategori yer aldı. Gençler kategorisinde birinci olan Aksel Pulaş’a ödülünü Türkiye Satranç Federasyonunu’nu temsilen ulusal hakem Hikmet Bağcı, Yıldızlar kategorisinde birinci olan Alen Nişan’a ödülünü Beyoğlu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cebrail Karakaş, Küçükler kategorisinde birinci olan Ares Boyacıyan’a ödülünü Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Minikler kategorisinde birinci olan Kuzey Tufan’a ise ödülünü Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan takdim etti.