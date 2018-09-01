Beyoğlu Tarlabaşı’nda özel halk otobüsü şoförüne bıçaklı saldırı

Saldırı sonucu bacağından yaralanan Kılıç, 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Olay; saat 07.30 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre Taksim-Başakşehir seferini yapan 79T hat numaralı özel halk otobüsüne akbilsiz binmek isteyen 4 kişi, Özel Halk Otobü Şoförü Ercan Kılıç’a saldırdı. Kısa süreli boğuşmanın ardından bıçağını çıkaran saldırganlardan biri otobüs şoförü Kılıç’ı bacağından bıçakladı. Sonrasında panikleyen saldırganlar olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden yolcuların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi otobüsün yanında yapan sağlık ekipleri, daha sonra yaralı şoförü ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

“Akbilsiz otobüse binmek istediler”

Bıçaklı saldırıya uğrayan şoför Ercan Kılıç, “Akbilleri yoktu. Otobüse binmek istediler. İnmelerini söyledim, inmediler. Yukarıya çıktılar. Ben de niye oturuyorsunuz, insanlar sırayı bekliyor, dedim. Sonra 4 kişi saldırdı” dedi.

Bıçaklama esnasında otobüste olan yolculardan Mert Ünal ise, “ Önce akbil basmadılar, yukarıya çıktılar. Ondan sonra şoför akbilinizi basın dedi. Sonra ağız münakaşası oldu. Şoför aşağıya inin dedi. İki kişi şoföre saldırdı. sonra olay yerinden uzaklaştı. Toplamda 4 kişiydiler” diye konuştu.