Beyoğlu zabıtası kimsesizler için seferber oldu

İstanbul’da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava en çok sokakta yaşayan vatandaşları etkiledi. Beyoğlu’nda yapılan çalışmalarda donmak üzereyken tespit edilen çok sayıda kimsesiz yaşlı, genç ve çocuğa Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri yardım elini uzattı.

Beyoğlu Belediyesi Zabıta Ekipleri bu sefer kimsesiz sokakta yaşayan vatandaşlar için seferber oldu. Ekipler akşam saatlerinde Taksim, Talimhane ve İstiklal çevresinde başlattıkları çalışmada soğuktan donmak üzere olan evsiz ve kimsesiz, sokakta yaşayan vatandaşların imdadına yetişti. Duyarlı vatandaşların Beyoğlu Belediyesi iletişim merkezi 4440160 nolu telefona bıraktıkları ihbarları da değerlendiren ekipler yaşlı, genç, çocuk çok sayıda vatandaşı soğuktan donmaktan kurtardı.



Zeytinburnu Kapalı Spor Salonuna yerleştirildiler

Zabıta ekipleri evsiz vatandaşları önce Zabıta Müdürlüğüne götürerek sıcak çorba ve çay ikramında bulundu. Vatandaşlar daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) kış aylarında evsizleri misafir ettiği Zeytinburnu Kapalı Spor Salonuna götürüldü. Burada sağlık kontrolleri yapılan evsiz çocuklar ve vatandaşlar merkeze yerleştirildi. Zabıta ekipleri kış boyu devriyelerini sıklaştırarak evsizlere yardım elini uzatmaya devam edecek.