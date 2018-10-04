Beyoğlu zabıtasından fiyat farkı ve gramaj denetimi

Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü ekipleri İstiklal Caddesi'nde bulunan market ve mağazalarda gıda, fiyat ve gramaj denetimi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Zam fırsatçılığı yapanları zabıta ekiplerine şikayet edin' sözlerinin ardından ülke genelinde harekete geçildi. Türkiye genelinde denetimler sıklaşırken, Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de İstanbul'un en yoğun ve turist çeken caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde denetimlerimi artırdı. Turistlerin uğrak yeri olan mağazalarda bulunan ürünlerin reyon ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler yaşanabilecek fırsatçılığa göz açtırmadı. Bunun yanı sıra ürünlerin gramaj kontrolleri de yapıldı.

Türkiye'nin turist çeken prestijli caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde denetimlerin artarak sürdürüleceği öğrenildi.