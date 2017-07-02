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02 Temmuz 2017 18:34

Beyoğlu’nda 1 dakikada market soygunu

Beyoğlu’nda yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişinin marketi yaklaşık 1 dakikada soyduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu’nda 1 dakikada market soygunu

02 Temmuz 2017 18:34


Beyoğlu Piyalepaşa’da geçtiğimiz Cuma günü bir market yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından soyulmuştu. Çalışanları silahla etkisiz hale getirerek soygunu gerçekleştiren zanlılar, marketten 400 lira almıştı. Zanlıların gerçekleştirdiği o soygunun ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.



Yaklaşık 1 dakikada soydular


Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gaspçılardan biri silahla markete giriyor. Kasiyere silah doğrultan zanlı, kasadaki 400 lirayı alıyor. Gaspçılardan biri soygunu gerçekleştirirken, diğer soyguncular da kapıda bekleyerek etrafı gözetliyor. Soygun yaşandığı esnada marketin önünden geçenler ise yoluna devam ediyor. Ardından soyguncular paraları alıp koşarak kaçıyor.




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