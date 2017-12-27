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27 Aralık 2017 02:45

Beyoğlu’nda 3 katlı bina alev alev yandı

İstanbul (İHA) – Beyoğlu’nda 3 katlı binada çıkan yangın paniğe yol açarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Beyoğlu’nda 3 katlı bina alev alev yandı

27 Aralık 2017 02:45

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonrası binada maddi hasar meydana geldi.


Yangın, saat 01:30 Beyoğlu Doğramacı Şakir sokakta meydana geldi. Sokak içerisinde bulunan 3 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran alevleri gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Çevrede bulunan vatandaşların da itfaiye ekiplerine yardım ettiği yangında, bina içerisinde kalanların olduğu ve yangın esnasında binayı boşalttıkları öğrenildi. Yangın esnasında sokak içerisinde kısa süreli yaşanan panik, yangının söndürülmesinin ardından son buldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.


Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.




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