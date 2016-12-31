Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 04:07

Beyoğlu’nda 3 Katlı Bir Binanın Duvarı Çöktü

Beyoğlu’nda 3 Katlı Bir Binanın Duvarı Çöktü

31 Aralık 2016 04:07

Beyoğlu’nda 3 katlı metruk bir binanın duvarı olumsuz hava koşulları nedeniyle park halindeki 2 otomobilin üzerine çöktü. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Olay, saat 02.00 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi, Küçükbayram Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk bir binanın duvarı olumsuz hava koşulları nedeniyle park halindeki 2 otomobilin üzerine çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri binanın bulunduğu sokağa şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemelerde çökme sonucunda ölen ya da yaralının olmadığı belirlenirken, araçlarda maddi hasar meydana geldiği görüldü.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
5
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Cuma
    Hafif Kar Yağışlı
    5°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç