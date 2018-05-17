Beyoğlu’nda Aşevi kazanları iftar sofrası kuramayanlar için kaynıyor

İftar sofrası kuramayan vatandaşlara ise, iftar paketleri evlerine kadar götürülüyor.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte cadde ve sokaklarda kurulan iftar sofraları vatandaşların buluşma noktası oldu. Beyoğlu Belediyesi Aşevi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı boyunca vatandaşlara sıcak yemek ulaştırabilmek için hummalı bir çalışma başlattı.

İftar sofrası kurmayanlara iftar paketleri gönderiliyor

Günlük 7 bin kişilik iftar yemeğinin hazırlandığı Aşevinde, iftar vaktine saatlere kala pişirilen yemekler paketlenerek Beyoğlu Belediyesi’nin Taksim Meydanı, Hasköy Sahil ve ilçenin farklı mahallelerinde kurulan iftar sofralarında vatandaşlarla buluşturuluyor.

İftar sofralarına katılamayan hasta ve yaşlılar için ise evlere yemek servisi yapılıyor. Kasımpaşa’da bulunan Aşevini ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, çalışmaları yerinde inceledi. Vatandaşların yemekleri çok beğendiğini belirten Başkan Demircan, aşçılara teşekkür etti.

Binlerce vatandaş Ramazan’ın bereketini paylaşıyor

Ramazan ayının rahmet, bereket olduğunu belirten Başkan Demircan, “Ramazan ayı en önemlisi paylaşma ayı. Orucun bize hissettirdiği, hatırlattığı, paylaşmaktır. İşte Beyoğlu Belediyesi yıllardır yaptığı gibi bu yılda vatandaşlarına Taksim Meydanı‘nda Hasköy’de, mahallelerde, sokaklarda, caddelerde ağırlıyor. Onlara ev sahipliği yapıyor. Hedefi onları Ramazan rahmeti ile buluşturmak. Paylaşmayı bölüşmeyi sağlamak ve bir kamu kurumu olarak vatandaşlara yönelik yapması gereken onlarla birlikte yaşama duygusunu geliştirmek. İşte bu daveti yaparken, yemeğini verirken, onları ağırlayacak yemekleri de mutfak personeli ile birlikte hijyen şartlarda hazırlıyor, onlarla bölüşüyoruz. Böylelikle duygu dünyasında belediye personeli hep birlikte mahallelerimizde vatandaşlarımızla olma şansını yakalıyor. Mutlulukla karşılanıyor, Ramazan ayı tüm Müslüman alemine, tüm dünyaya iyilikler, merhamet ve paylaşma duygusunu getirsin diye temenni ediyorum“ dedi.