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Beyoğlu'nda balkondan düşerek hayatını kaybeden genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi

Beyoğlu’nda dün bir apartmanın balkonundan düşerek hayatını kaybeden 19 yaşındaki Berfin Atmaca’nın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Beyoğlu'nda dün bir apartmanın balkonundan düşerek hayatını kaybeden 19 yaşındaki Berfin Atmaca'nın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.


Beyoğlu'nda dün 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Berfin Atmaca, bir apartmanın 5'inci katında bulunan balkondan düşerek hayatını kaybetmişti. İlk incelemesi olay yerinde yapılan Atmaca'nın cenazesi, otopsi için Yenibosna'da bulunan İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada otopsisi yapılan genç kızın cenazesi saat 11.00'de Adli Tıp Kurumu morgundan aile yakınları tarafından alındı.

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