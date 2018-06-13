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13 Haziran 2018 17:08

Beyoğlu’nda bayram öncesi 300 çocuğa bayramlık sürprizi

AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı ve Beyoğlu Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçedeki ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet hediye etti.

Beyoğlu’nda bayram öncesi 300 çocuğa bayramlık sürprizi

13 Haziran 2018 17:08

Yaklaşık 300 çocuğa yapılan yardım çocuklara bayram sevinci yaşattı.


İlçe genelinde vatandaşlara yönelik her alanda hizmet sunan Beyoğlu Belediyesi, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı işbirliği ile Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi yetim, öksüz, engelli ve dar gelirli çocuklara bayramlık kıyafetler hediye etti. Yaklaşık 300 çocuğa yapılan kıyafet yardımı, çocuklara bayram mutluluğu yaşattı. Bayramlıkların çocuklara verilmesi için organize edilen etkinlikte çocuklar mehter çalarak hünerlerini sergiledi. Öte yandan semazen gösterilerinin de yapıldığı etkinlikte çocuklar keyifli bir gün geçirdi.


Her bayram öncesi çocuklara sürprizler yaptıklarını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Bayramlaşmak, hediyeleşmek, sevgi insanoğlunun en ihtiyaç duyduğu değerler. Ramazan ayı zaten paylaşmak ayıydı. Bayram sevincini hepimizin hissettiği şu günlerde ihtiyacı olanları sevindirmek çok daha önemli olsa gerek. Herkesin bütün günleri bayram günü gibi olsun. Bütün insanlığı paylaşmaya davet ediyorum" dedi.


AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş ise, "1 ay boyunca Ramazan’ın bereketinden istifade ettik. Artık bayramı karşılıyoruz. Hayat paylaştıkça güzel. Acılarımızı paylaştıkça azaltıyoruz, mutluluklarımızı paylaştıkça arttırıyoruz. Bayramda çocuklarımızı sevindirelim istedik" diye konuştu.




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