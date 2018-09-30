Beyoğlu'nda Brezilyalı turistlerin telefonlarını çalan hırsızlar yakalandı

Beyoğlu'nda bir apart otelin demirlerini kırarak Brezilyalı 2 turistin telefonlarını çalan hırsızlık zanlıları yakalandı. Zanlıların cep telefonlarını Aksaray'da sattıkları belirlendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Çatma Mescit Mahallesi Elektrik Sokak'taki bir apart otelde meydana gelmiş, 2 turistin kaldığı daireye giren zanlılar cep telefonlarını alıp kaçmıştı. Eşi ile birlikte tatil için Türkiye'ye gelen Brezilyalı Andre Luiz Giles de Olıvera'nın başvurusu üzerine konuyla ilgili inceleme başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Polis, eşkalleri belirlenen 4 zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Zanlılardan ikisi, gece saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından fark edildi. Polislerin kendilerini fark ettiğini anlayan şahıslar, ara sokaklara doğru kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından Özkan E. ve Berkan C. yakalandı. Taksim Polis Merkezine götürülen zanlılar, çaldıkları cep telefonlarını Aksaray'da sattıklarını itiraf etti. Daha önce de benzer suçlardan kaydı olduğu belirlenen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.