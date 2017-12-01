Programda geçmişten günümüze belediyecilik anlayışıyla ilgili konuşan Özhaseki, ‘‘Geçmişteki büyüklerimiz ideolojik tavırlarla değişiklikler yapmışlar, 2000’lere geldiğimizde bir bakmışız sağlıksız ve kimliksiz şehirlere sahip olmuşuz” dedi.

Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Yatırımcılar Grubu’nun (BIG) Beyoğlu’nun geleceğini yatırımcılarla paylaştığı ‘Büyük Dönüşüm Buluşması’, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla gerçekleşti. Beyoğlu Grand Pera’da gerçekleşen “Beyoğlu Büyük Dönüşüm Buluşması”na Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. 2 gün devam edecek olan programda Beyoğlu özelinde ele alınacak temel konuların yanı sıra kültür sanat, turizm, renovasyon, restorasyon, kentsel dönüşüm, imar anlayışı yatırımı, iş ve istihdam fırsatları ele alınıyor. Program kapsamında Beyoğlu’nun Tarlabaşı, Okmeydanı, Piyalepaşa, Örnektepe, Galataport ve Haliçport gibi ulusal ölçekteki projeleri de “İçinde Olmaya Değer” sloganıyla görücüye çıkacak.

‘‘Şehirler içinde daha iyi bir şehir kurmayı hedefliyoruz’’

Beyoğlu’nun gelişimiyle ilgili konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, ‘‘Burada bulunan bütün yatırımcılarla birlikte İstanbul’un kültürünü yaşatmak için, sanatını geliştirmek ve canlı tutmak için buradayız. Yatırımı, ilerlemeyi, istihdamı, rekabeti, yenilikçiliği, vatandaşımız için daha iyi bir şehir kurmayı ve şehirler içinde daha iyi bir şehir kurmayı hedefliyoruz. Teknoloji ve dönüştürücü gücün farkında olan herkesi Beyoğlu vizyonunun bir parçası olmaya davet ediyoruz. İstiklal Caddesi ticari hayat bir iken, şimdilerde belki de elli. Ne enerjisi İGDAŞ’ına ne de İSKİ’sine kapasite yetmiyordu, her gün elektrik kesintileri meydana geliyordu. İşlerin kötü gittiği dönemde Büyükşehir Belediyemizden rica ettik, biz de işin içinde olduk ama oldu bitti. Esnafımıza çok teşekkür ederiz anlayışları için. Şimdi Galatasaray Meydanı da bitince ortaya tertemiz bir şey çıkacak. Sonunda AVM’ler ile yarışıyoruz. Oysa insanlar İstiklal Caddesi gibi açık mekanlarda alışveriş yapmak istedi’’ ifadelerini kullandı.

‘‘Beyoğlu vatandaşa sunulan tüm vaatleri karşılayabilen bir şehir’’

Beyoğlu’ndaki kentsel dönüşüm projesi yatırımının yüksek projeler arasında yer aldığını ifade eden TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan ise, ‘‘Konut yaşamından iş hayatına, sosyal yaşamdan kültürel hayata dair tüm sosyal, ekonomik ve fiziki unsurları bir arada en dinamik biçimde yaşatıyor. Her dönemde olduğu gibi yine Beyoğlu’nun şehre ve insanlara vaatlerinin olduğunu burada görüyoruz. Belediye Başkanımız da sağ olsun bunları heyecanla yürütüyor. Saydığım tüm bu unsurları bir arada sunabilen çok az sayıda şehir var. İşte bu yüzden de Beyoğlu bana göre farklı ve bu işin göz bebeği şehirlerden biri’’ dedi.

‘‘Göçler karşısında eski kurduğumuz kadim şehirlerimiz büyük bir tahribata uğruyor’’

Geçmiş dönemlerdeki belediyecilik hizmetlerinin daha çok insanların vefa duygusu, gayreti ve biraz da hayır işleme duygusuyla geliştiğini ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ‘‘Bir müddet sonra vakıflar bu görevi almış. İş adamlarımız, zenginlerimiz birçok belediye hizmetini vakıflar aracılığıyla yürütmeye başlamışlar. Su getirme hizmeti, yol yapma hizmeti, hastalara bakma, aşevi açma faaliyeti gibi aklınıza gelebilecek birçok sosyal alanda vakıflar var. Ne zamanki gelirler kısalmış, vakıflar yavaş yavaş elini ayağını kazançtan çekmeye başlamış işte o zaman şehremaneti gibi bir tesis ortaya konulmuş. Bununla ilgili ilk belediye kanunları 1930’lara denk gelir, planlamalar 1930’lu ve 40’lı yıllar, yine çok geç. Bu geç planlamalara 1950’lerde bir de göçler eklenir. Yüzyıllar öncesinde Avrupa’da devam eden göçler, bizde 1980’lere kadar devam etmiştir. Bu göçler karşısında eski kurduğumuz kadim şehirlerimiz ve kurduğumuz medeniyet büyük bir tahribata uğruyor’’ ifadelerini kullandı.

‘‘Geçmişteki büyüklerimiz ideolojik tavırlarla değişiklikler yapmışlar’’

‘‘Gecekondular oluşmaya başlıyor, varoşlar çıkmaya başlıyor, bunlar karşısında hazırlık yapamıyoruz’’ diyerek sözlerine devam eden Özhaseki, ‘‘Bunlar biraz bilgisizlikten kaynaklanıyor. Biraz o günkü belediye teşkilatlarının zayıflığından, teknik elemanların bulunmamasından, sosyolojiyi okuyamamaktan ve biraz da ideolojik bir tavırdan kaynaklanıyor. Geçmişteki büyüklerimiz ideolojik tavırlarla değişiklikler yapmışlar. Kimisi zabıtalarla ev yıkmaya çalışmış, kimisi başka bir ideolojiyle durun yıkmayın, burası hazine burası vakıf, şuraya yapabilirsiniz demişler. Yarın bir gün bu vatandaşlar bize oy verecekler, eyleme giderken yanımızda olacak demişler ve böyle bir tavırla ne yazık ki büyük şehirlerimizin etrafını sarmışız. 2000’lere geldiğimizde bir bakmışız sağlıksız şehirlere, kimliksiz şehirlere sahip olmuşuz. Tüm bunları yeniden baştan sona elden geçirip yeni bir ruhla ortaya çıkarmak gerçekten kolay değil. Ama bunlardan korkmuyoruz, ümitsiz değiliz, hepsinin formülü var. Ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz’’ diye konuştu.