Beyoğlu’nda cadde ve sokaklar iftar sofralarıyla şenlenecek

Vatandaşlar, 30 gün boyunca Hasköy Sahil’de ve Taksim Meydanı’nda kurulan sahnede Ramazan ayının ruhuna uygun olarak düzenlenecek etkinliklerle unutulmaz bir ramazan geçirecek.

Beyoğlu’nda her yıl Ramazan ayı boyunca binlerce vatandaşı aynı iftar sofrasında buluşturan Beyoğlu Belediyesi, iftar sofrası geleneğini bu yılda sürdürüyor. Taksim Meydanı ve Hasköy Sahil’in yanı sıra ilçenin farklı noktalarında bulunan 26 mahallede kurulacak iftar sofraları ile yaklaşık 130 bin kişi aynı sofralarda buluşacak. İftar sofralarının yanı sıra Ramazan ayı boyunca Taksim Meydanı ve Hasköy Sahilde düzenlenecek ramazan etkinlikleri ile de vatandaşlar unutulmaz bir ramazan coşkusu yaşayacak.

İftar ile eğlence bir arada

Beyoğlu Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca Taksim Meydanı’nda kurulacak iftar sofralarında her gün yaklaşık 2 bin kişi orucunu açacak. Taksim’in yanı sıra Hasköy Sahilde her gün farklı Dernekler ve Sivil Toplum Kuruluşları Beyoğlu Belediyesi işbirliği ile kuracakları iftar sofralarında yaklaşık 2 bin kişiyi ağırlayacak. Vatandaşlar iftarın yanı sıra Taksim Meydanında kurulan festival alanı ile Hasköy Sahil’de kurulan etkinlik alanında gerçekleştirilecek olan söyleşiler, sohbetler, tasavvuf musikisi gibi çeşitli etkinliklerle ramazan ayı boyunca doyasıya eğlenecek. Ayrıca Kadir Gecesi’nde de Okçular Tekkesinde 5 bin kişilik iftar verilecek.

Beyoğlu Belediyesi farklı günlerde 26 mahallede kuracağı iftar sofralarıyla da mahalleliyi bir araya getirecek. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da sevginin, hoşgörünün ve bereketin olduğu bu sofralarda ilçe halkıyla orucunu açacak. İlçe halkının Ramazan ayının manevi havasını birlikte yaşadığı, suyunu paylaştığı, ekmeğini bölüştüğü bu sofralarda her akşam 2 bin kişi ezanın okunmasıyla birlikte hep bir ağızdan dua ederek oruçlarını açacak ve paylaşmanın keyfini yaşayacak.

Tüm renkler aynı sofrada buluşacak

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Taksim Meydanı’nda Geleneksel Beyoğlu İftarı düzenlenecek. 24 Mayıs 2018 Perşembe günü Ruhani Liderler, Azınlık Cemaat Vakıfları, Sivil Toplum Kuruluşları, İş-sanat-kültür-Medya camiası ve protokol katılımıyla gerçekleşecek iftarda, Beyoğlu’ndaki farklı dil, din, mezhep ve kültüre sahip tüm kesimleri kapsayacak şekilde, birlikte ve kardeşçe yaşama coşkusuna vurgu yapılacak.

Hasta ve yaşlılar da unutulmadı

İlçede yaşayan hasta ve yaşlılar da unutulmadı. Beyoğlu Belediyesi, hastalığı ve yaşlılığı sebebiyle iftar vakti evinden çıkamayan ve bu sofralara misafir olamayan ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayı boyunca gezici iftar aracıyla her gün iftar yemeği servisi yapacak.