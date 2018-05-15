Beyoğlu’nda camiler Ramazan’a hazır

Ramazan ayının Beyoğlu’nda en güzel şekilde geçmesi için her türlü çalışmayı yaptıklarını belirten Başkan Ahmet Misbah Demircan, “Hazırlıklarımız tamam Ramazan’ı bekliyoruz”dedi.

On bir ayın sultanı Ramazan Ayı bu akşam kılınacak ilk teravih namazı ile başlıyor. Beyoğlu Belediyesi, Ramazan ayında müminlerin sağlıklı bir ortamda ibadet etmelerini sağlamak amacıyla ilçede bulunan tüm camilerde hummalı bir temizlik çalışması başlattı. Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen temizlik ve hijyen çalışmaları kapsamında 95 caminin içini ve çevresini temizledi. Temizlik çalışmalarına, 16 kişiden oluşan iki ekip ile ramazan ayı boyunca aralıksız devam edilecek.

"Hazırlıklarımız tamam Ramazan’ı bekliyoruz"

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Camiilerin ibadethane olma özelliğinin yanı sıra birçok farklı fonksiyona sahip özel mekânlar olduğunu belirterek, “Camiler mahalle sakinlerinin bir araya geldiği, birbirlerinden haber aldığı, sürekli iletişim ve paylaşım içerisinde olduğu ortak bir yaşam alanıdır. Hayatın içerisinde bu denli önemli bir yeri olan camilerimizle yakından alâkadar oluyoruz. Temizlik hizmetlerinden camilerimizin ihtiyaçlarına kadar her yönüyle kuşatan bir hizmet üretiyoruz. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Beyoğlu’ndaki tüm camilerimizi bu kapsamda elden geçirdik. Ramazan’ın Beyoğlu’nda en güzel şekilde geçmesi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Hazırlıklarımız tamam Ramazan’ı bekliyoruz” dedi.

"Vatandaşlarımızın hijyenik ortamda ibadet etmesine olanak sağlıyoruz"

Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Hijyen Ekipleri Amiri Müjdat Yazıcı, ramazan ayının gelmesiyle birlikte camilerde yaptıkları temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirterek, “Beyoğlu sınırları içerisindeki 95 camiye hizmet vermekteyiz. Ağırlıklı olarak yıkama ve süpürge malzemeleriyle çalışıyoruz. Cemaatin daha hijyenik ortamda ibadet etmesine olanak sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara hijyenik ve ferah bir ibadet ortamı sunuluyor

Camilerin iç kısımlarında halıların yıkanması, ıslak ve kuru zeminlerde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla mabetler pırıl pırıl bir görünüme kavuştu. Temizlik için kullanılan yüksek teknoloji sayesinde ibadethanelerde oluşan nem, küf, rutubet ve mantar gibi bakterilerin önüne de geçilmiş oldu. Vatandaşlara hijyenik ve ferah bir ibadet ortamı sunan çalışmalar ile muhtemel hastalık bulaşma riski de ortadan kaldırılmış oluyor.