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30 Mayıs 2018 09:36

Beyoğlu’nda çocuklara özel iftar programı

Beyoğlu’nda çocuklar için özel olarak düzenlenen iftar programına katılan Başkan Demircan, “Çocuklarımıza öğreteceğimiz en önemli şey paylaşama duygusudur.

Beyoğlu’nda çocuklara özel iftar programı

30 Mayıs 2018 09:36

Bugün yavrularımızı bu birlik sofralarımızın etrafında bir araya getirerek bu atmosferi yaşatmak da onlar için eğitimin bir parçasıdır.” dedi.


Ramazan ayı dolayısıyla her gün Beyoğlu’nun dört farklı noktasında kurduğu iftar sofraları ile binlerce kişiyi bir araya getiren Beyoğlu Belediyesi’nin bu seferki konukları çocuklar oldu. Beyoğlu Belediyesi Semt Konakları Anaokullarında eğitim gören çocuklar için Hasköy sahilde kurulan iftar sofralarında binlerce çocuk ailesiyle birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı. İftar öncesinde sahneye çıkan minikler sergiledikleri birbirinden güzel gösteriler ile katılımcıların büyük beğenisini topladı. Etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katılarak çocukların performansını yerinde izledi. Programın sonunda çocuklara Ramazan ayını anlatan özel bir hediye paketi dağıtıldı.Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, çocukları birlik sofraları etrafında bir araya getirmenin eğitimin bir parçası olduğunu belirterek “Ramazan ayı rahmet ve bereket ayıdır. Bu ayın bizlere öğrettiği çök şey var. Öğrettiği en önemli şey ise paylaşmaktır. İyilikler paylaşılarak artar, acılar ise paylaşılarak azalır. Onun için çocuklarımıza öğreteceğimiz en önemli şey paylaşama duygusudur. Bugün yavrularımızı bu birlik sofralarımızın etrafında bir araya getirerek bu atmosferi yaşatmak da onlar için eğitimin bir parçasıdır” dedi.




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