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Beyoğlu'nda çocukların sağlıklı gelişimine tam destek

Beyoğlu Semt Konakları ve Hezarfen Anaokulu’nda ‘Neşeli Tabaklar Atölyesi’ düzenlendi.

Beyoğlu Semt Konakları ve Hezarfen Anaokulu'nda ‘Neşeli Tabaklar Atölyesi' düzenlendi. Çocuklarda sağlıklı ve doğal beslenmenin önemine vurgu yapmak amacıyla gerçekleştirilen atölye çalışmalarına toplamda 119 ebeveyn ve 129 çocuk katıldı.


Beyoğlu'nda aileler Beyoğlu95 Projesi ile çocukların gelişimi konusunda bilinçlendiriliyor. Kültür Kent Vakfı yürütücülüğünde, Beyoğlu Belediyesi ve Sosyal Market Vakfı iş birliği ile Bernard van Leer Vakfı'nın teknik ve finansman desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Beyoğlu Semt Konaklarında ve Hezarfen Anaokulu'nda ‘Neşeli Tabaklar Atölyesi' düzenlendi. Çocuklarda sağlıklı ve doğal beslenmenin önemini vurgulayan atölyede ebeveynler ve çocuklar, Beslenme Uzmanı Sibel Güngör ile birlikte sağlıklı ve doğal malzemelerden oluşan neşeli tabaklar hazırladılar. Atölye çalışmalarına toplamda 119 ebeveyn ve 129 çocuk katıldı.


Ailelere rehberlik ediyor


Beyoğlu'nda 0-3 yaş arası çocukluk gelişiminin önemine dikkat çekmek amacıyla ev ziyareti temelli hayata geçirilen Beyoğlu95 Projesi aynı zamanda İstanbul95 programına bağlı yürütülen bir aile rehberliği programıdır. Proje kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarının yanı sıra, seminerler ve konferanslarla kamuoyunda erken çocukluk ile ilgili farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

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