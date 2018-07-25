Beyoğlu’nda çöken binanın enkazındaki son durum havadan görüntülendi

Görüntülerde göçük altında kalan ev eşyaları görülürken, bazı vatandaşların çöken binanın yanında sohbet etmesi bu kadarına pes dedirtti.

Beyoğlu Sütlüce’de istinat duvarının yıkılması sonucu 4 katlı bina canlı yayın sırasında çökmüştü. Binanın enkazındaki son durum havadan görüntülendi. Görüntülerde enkaz altında kalan eşyalar görülüyor. Öte yandan, bazı vatandaşların çöken binanın yanında sohbet etmesi de gözlerden kaçmadı. Vatandaşların canlarını tehlikeye atıp enkaz yanında sohbet etmesi bu kadarına pes dedirtti.