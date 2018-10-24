Beyoğlu'nda durdurulan bir araçtan uyuşturucu maddesi çıktı

Beyoğlu'nda yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir aracın çeşitli yerlerine zulalanmış halde olan 570 gram olan kubar isimli uyuşturucu maddesi, 200 Dolar ve 50 Euro para ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 2 Suriyeli şahsın üstünde de 27 adet extacy hap çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, 16 Ekim günü Beyoğlu'nda gerçekleşen uygulamalar sırasında, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Daha sonra araçta bulunan 2 kişi indirilerek üstünde arama ve araçta arama yaptı. Şahısların üst aramasında, 27 adet extacy hap ele geçirilirken, araçta yapılan aramalarda ise; sağ ön paspasın sol kısmında bulunan plastik parçanın altında ağırlığı 570 gram olan kubar isimli uyuşturucu, vites kutusunun önünde bulunan bölmede yapılan aramalarda da uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 60 TL, 200 Dolar ve 50 Euro para ele geçirildi. Aracın içerinde yapılan arama anı ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı.