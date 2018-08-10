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10 Ağustos 2018 10:12

Beyoğlu’nda eğitim, Yaz Okulu ile devam ediyor

Beyoğlu’nda çocukların yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla Semt Konaklarında açılan Yaz Okulu bu yıl da yoğun ilgi gördü.

Beyoğlu’nda eğitim, Yaz Okulu ile devam ediyor

10 Ağustos 2018 10:12

7-14 yaş arası çocukların katıldığı Yaz Okulunda; futboldan basketbola, satrançtan masa tenisine kadar 9 farklı branşta eğitim veriliyor.


Sosyal Belediyecilik anlayışıyla birçok projeye imza atan Beyoğlu Belediyesi, çocukların gelişimine destek olmak amacıyla bu yıl da Semt Konaklarında Yaz Okulu açtı. Değerler eğitimi derslerinin yanı sıra sanatsal branşlarda da eğitimler verildiği yaz okulunda öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 7-14 yaş grubu için açılan okulda, çocuklar futboldan basketbola, satrançtan masa tenisine kadar 9 farklı branştan istediğini seçerek eğitim alabiliyor.



Çocukların sosyal gelişimine tam destek


Tamamen ücretsiz olan Semt Konakları Yaz Okulu’nda çocuklar futbol, basketbol, voleybol, satranç, savunma sporları, jimnastik, masa tenisi, yelken ve yüzme branşlarından ilgi alanlarına göre tercih yaparak kabiliyetlerini keşfetme imkanı buluyor. Eğitimler Semt Konakları ile ilçenin farklı noktalarında bulunan parklarda veriliyor. Çocukların sosyal gelişimini destekleyen yaz okulunda eğitim için gerekli olan tüm materyaller Beyoğlu Belediyesi tarafından ücretsiz olarak temin ediliyor.



Hedef sağlıklı ve bilinçli nesiller


Çocukların tatil dönemlerini verimli geçirmeleri için Yaz Okullarını açtıklarını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Hedefimiz sağlıklı ve bilinçli nesiller yetiştirmek. Bu hedef doğrultusunda Semt Konaklarımızda ve Gençlik Merkezlerimizde birçok sportif, sanatsal ve eğitici kurslar açıyoruz. Yaz Okullarımız da bu aktivitelerden bir tanesi" dedi.




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