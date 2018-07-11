Beyoğlu’nda gecekondu yangını

Yaralı ya da can kaybının olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

İddiaya göre, Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Yarpuz Sokak üzerinde saat 12.30 sıralarında iki katlı gecekondunun giriş katında bulunan mutfak kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören vatandaşlar gecekondu içerisinde bulunan vatandaşları uyararak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşların uyarılarının ardından gecekonduda bulunan vatandaşlar dışarı çıkarak yanmaktan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Dumanları görerek içerideki vatandaşların dışarı çıkmasını sağlayan mahalle sakini, ’’Dumanları gördükten sonra içeridekilere haber verdik. Suriyeliler vardı, ilk olarak ne olduğunu anlamadılar. Ancak sonra dumanları görünce ne olduğunu anladılar. Çocuklar vardı ufak, onları dışarı çıkardık’’ ifadelerini kullandı.