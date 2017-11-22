Beyoğlu’nda gençlere ücretsiz yabancı dil eğitimi

Her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun ilgi gören kurslarda, dünyada en çok konuşulan dillerden olan İngilizce, İspanyolca ve Arapça eğitimleri tamamen ücretsiz olarak veriliyor.

Uluslararası iletişimin kaçınılmaz hale gelmesiyle birlikte ticaretten ekonomiye, sosyal ilişkilerden kültürel ilişkilere kadar her alanda yabancı dil bilen bireylere olan ihtiyaç da arttı. Bu bilinçle harekete geçen Beyoğlu Belediyesi, Şişhanede bulunan Gençlik Merkezinde açtığı yabancı dil kursları ile gençlerin en büyük destekçisi oldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun ilgi gören kurslarda dünyada en çok konuşulan dillerden olan İngilizce, İspanyolca ve Arapça eğitimleri veriliyor. Tamamen ücretsiz ve sertifikalı olan kurslara katılan gençler, küreselleşen dünyanın şartlarına ayak uydurmakta güçlük çekmiyor.

Hem teorik hem pratik dil eğitimi

2007 yılında Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın girişimiyle başlatılan Kişisel Gelişim ve Hobi Kursları kapsamında verilen yabancı dil eğitimleriyle, binlerce öğrenci yabancı dil öğrenme fırsatı buldu. Gençlerin yabancı dil öğrenmesine ve kendisini geliştirmesine olanak sağlayan Kurslarda hem teorik hem de pratik dersler bulunuyor.

Kurslar tamamen ücretsiz ve sertifikalı

Tamamen ücretsiz olan kurslara katılan gençler, her geçen gün küreselleşen dünyanın şartlarına ayak uydurmakta güçlük çekmiyor. Alanlarında uzman eğitmenler tarafından verilen kurslar her yıl Ekim ayında başlayarak Haziran ayına kadar devam ediyor. Beyoğlu sınırları içerinde ikamet eden 15 yaş üstü gençlerin başvurabildiği kursları tamamlayan kursiyerlere ise, MEB onaylı sertifika veriliyor.