Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 16:26

Beyoğlu’nda halk ozanları ABD’yi ve doları protesto etti

Beyoğlu Galatasaray Meydanı’nda toplanan şair ve halk ozanları Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’ye yönelik başlattığı ekonomik yaptırımları ellerinde sazlarla protesto etti.

Beyoğlu’nda halk ozanları ABD’yi ve doları protesto etti

16 Ağustos 2018 16:26


ABD’nin rahip Brunson krizinin ardından Türkiye’ye ekonomik saldırı başlatmasına tüm kesimlerden tepki gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda ülkenin çeşitli şehirlerinden gelen 6 şair ve halk ozanı saldırıyı protesto etmek için Beyoğlu Galatasaray Meydanı’nda toplandı. Sazlar eşliğinde söyledikleri deyişlerle ABD Başkanı Donald Trump’ı protesto eden grubu vatandaşlar da ilgiyle dinledi. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla grubu görüntüledi.



Trump için yazdığı deyişi okudu


Grup adına açıklama yapan şair ve halk ozanı Hilmi Şahballı, Trump için yazdığı deyişi okuduktan sonra, “Trump, doğru taylar geme gelmez, var olup dirheme gelmez, Ehli dil olan gönül atını sevgi pınarından sular. Boşuna uğraşmayın, yokuşa akmaz sular. İyiye kötü, kötüye iyi denemez. Bin bir kötü toplansa bir iyiliği yenemez. Öyleyse diyorum ki sıla varken gurbet niye, vuslat varken hasret niye, birlik dirlik, erlik varken körlük niye. İnan ki Trump nankör nimeti, cahil kıymeti bilemez. Mazlumları ağlatan kendisi de gülemez. Anadolu Türk milleti hazır ol. Milli birlik zamanı. Senaryoda böyle rol, milli birik zamanı. Şahlansın Anadolu, birleşsin sağı solu ortak aklın yolu milli birlik zamanı" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç