Beyoğlu’nda halk ozanları ABD’yi ve doları protesto etti

ABD’nin rahip Brunson krizinin ardından Türkiye’ye ekonomik saldırı başlatmasına tüm kesimlerden tepki gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda ülkenin çeşitli şehirlerinden gelen 6 şair ve halk ozanı saldırıyı protesto etmek için Beyoğlu Galatasaray Meydanı’nda toplandı. Sazlar eşliğinde söyledikleri deyişlerle ABD Başkanı Donald Trump’ı protesto eden grubu vatandaşlar da ilgiyle dinledi. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla grubu görüntüledi.

Trump için yazdığı deyişi okudu

Grup adına açıklama yapan şair ve halk ozanı Hilmi Şahballı, Trump için yazdığı deyişi okuduktan sonra, “Trump, doğru taylar geme gelmez, var olup dirheme gelmez, Ehli dil olan gönül atını sevgi pınarından sular. Boşuna uğraşmayın, yokuşa akmaz sular. İyiye kötü, kötüye iyi denemez. Bin bir kötü toplansa bir iyiliği yenemez. Öyleyse diyorum ki sıla varken gurbet niye, vuslat varken hasret niye, birlik dirlik, erlik varken körlük niye. İnan ki Trump nankör nimeti, cahil kıymeti bilemez. Mazlumları ağlatan kendisi de gülemez. Anadolu Türk milleti hazır ol. Milli birlik zamanı. Senaryoda böyle rol, milli birik zamanı. Şahlansın Anadolu, birleşsin sağı solu ortak aklın yolu milli birlik zamanı" dedi.