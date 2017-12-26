Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 19:09

Beyoğlu’nda iş hanında patlama

Beyoğlu’nda bir iş hanında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı meydana gelen patlama sonucunda yangın çıktı.

Beyoğlu’nda iş hanında patlama

26 Aralık 2017 19:09

Patlamanın doğalgaz kaynaklı mı yoksa başka bir nedenden mi olduğu araştırılırken çıkan yangın sonucu üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi, Okçu Musa Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Akşam saat 17.30 sıralarında sokak üzerinde bulunan bir iş hanının 6. katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlama sonucunda işyerinde yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde bütün katı sararken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Fatih, Beyoğlu ve Şişli İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa bir süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alırken iş hanının üst katlarında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen 3 vatandaşa ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Büyük bir gürültüyle patlamanın meydana geldiğini ifade eden görgü şahidi, “Malzeme bırakmak için aşağıya gittiğimiz sırada büyük bir patlama oldu. Patlamanın ardından çevrede kaçışmalar oldu. Ardından alevlerin yükseldiğini gördük. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulanslar geldi’’ şeklinde konuştu.


Patlama sonrasında iş hanında meydana gelen alevli yangın kameralara yansıdı. Yangın nedeniyle camlardan kopan parçaların alevli şekilde yere düştüğü görülüyor.


İş hanında meydana gelen olayın ardından sokak, emniyet ekipleri tarafından kapatılarak çevre güvenliği alındı. Çevre güvenliğinin alınmasının ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme çalışmaları başlattı. Yapılan ilk incelemelerde emniyet ekipleri patlamanın doğalgaz ya da elektrikten kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
14
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    13°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç