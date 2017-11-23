Beyoğlu’nda işaret dili kursu ile engeller kalkıyor

120 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

Beyoğlu Belediyesi engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, engelli vatandaşlarla daha sağlıklı iletişim kurmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla İşaret Dili Kursu açtı. Şişhane Gençlik Merkezinde verilen kursta kursiyerlere; işaret dili genel özellikleri, işaret ve beden dili ilişkisi, iletişim ve günlük konuşma dili, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma, işaret diliyle çevirmenlik konularında eğitim veriliyor. 120 saatlik eğitimin ardından başarılı olan katılımcılara sertifika verilecek. İşaret dilini öğrenecek olan kursiyerler, işitme engellileri daha iyi anlama farkındalığını yaşayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek

İşaret Dili Eğitmeni Silva Demirci, on modül ders programlarının olduğunu belirterek, “Kursiyerler aile işaretlerinden renklere, sayılardan okul işaretlerine kadar her şeyi işaret dili ile anlatmayı öğreniyorlar. Toplamda 120 saatlik bir eğitim programımız var. Kursiyerlerimiz bu eğitimi aldıktan sonra üzerine iki üç saatlik eğitim daha alıp tercümanlık, eğitmenlik yapabiliyorlar. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimize Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriyoruz” dedi.

“İşaret dilini öğrenmek durumundayız”

Demirci, toplumda farkındalık oluşturmak açısından büyük öneme sahip olan İşaret Dili Kursu’nu açtığı için Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’a da teşekkür ederek, “Türkiye de toplam engelli sayısı sekiz milyon ve işitme engelli sayısı üç buçuk milyon. Onların bizimle iletişim kurması zor. Biz konuşabilen bireyler olarak bunları öğrenmek durumundayız. Buraya gelip bunları öğrenmek isteyen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.