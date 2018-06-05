Beyoğlu’nda kargo aracı kaza yaptı; 2 yaralı

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sonra durabilen kargo aracının içerisinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 01:00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümit T., yönetimindeki 34 SP 0047 plakalı minibüs Çağlayan istikametine seyir halinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 35 U 1806 kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan savrulan parçalar seyir halindeki 34 TAC 94 plakalı ticari taksiye isabet etti. Kamyonete çarpan minibüs yaklaşık 100 metre sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç sürücüsü Ümit T., ve yanında bulunan arkadaşı kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, yaralıların tedavisi sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde yapıldı.

Kaza sonrası yaşadığı şoku üzerinden atamayan ticari taksi sürücüsü Bekir Sami Özmahsun, “Araç aşırı hızlıydı. O kadar süratliydi ki kamyonetin arka kısmına vurup yanımızdan uçarak gitti. Dağılan parçalar arabayı bu hale soktu. Bizim arabaya vurmadığı halde ondan sıçrayan parçalar arabayı mahvetti. Uçarak gitti araba. Öyle bir surat nasıl gitti ben anlamadım” dedi.

Kaza sonrası minibüs içerisindeki bulunan kargolar vatandaşlar tarafından toplanarak başka bir araca konulurken, kaza nedeniyle aracın yan ve arka kısmından kopan parçaların ise çevreye savrulduğu görüldü.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.