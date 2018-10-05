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Beyoğlu'nda korkutan yangın

Beyoğlu’nda yabancı uyruklu şahısların yaşadığı 4 katlı binada yangın çıktı.

Beyoğlu'nda yabancı uyruklu şahısların yaşadığı 4 katlı binada yangın çıktı. Binada yaşayanlar kısa sürede tahliye edilirken, 1 kişi dumandan etkilendi.


Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu'nda Çukur Mahallesi Karakurum Sokak'ta 4 katlı bir binada saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Binanın üst iki katından alevler çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, binada yaşayan yabancı uyruklu şahısları tahliye etti. Dumandan etkilenen bir vatandaşa ise olay yerine gelen ambulans içerisinde müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında binada maddi hasar meydana geldi.

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