Beyoğlu'nda kullanılmayan eğlence mekanı alev alev yandı

İstanbul Beyoğlu'nda daha önceden eğlence mekanı olarak kullanılan boş bir binada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederek çevre binalara sıçramasını önledi.

Yangın, Refik Saydam Caddesi üzerinde bulunan boş bir binada saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önceden eğlence mekanı olarak kullanılan ve 6 aydır boş olan binada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanma meydana geldi. Alevler kısa süre içerisinde büyüyerek bütün binayı sardı.

Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çevresinde bulunan oteller nedeniyle önemli bir konuma sahip binaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Alev alev yanan bina itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Polis ekipleri yolun tek şeridini trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Çıkan yangında yaralanma ve can kaybı olmazken sağlık ekipleri hazır bekletildi. Yangının çıkış nedeni, yapılan araştırmanın ardından belli olacak.