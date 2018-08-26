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26 Ağustos 2018 09:15

Beyoğlu’nda madde bağımlısı şahıs sokak ortasında ölü bulundu

Beyoğlu’nda uyuşturucu madde bağımlısı ya da tinerci olduğu iddia edilen şahıs, kaldırımda oturur halde ölü olarak bulundu.

Beyoğlu’nda madde bağımlısı şahıs sokak ortasında ölü bulundu

26 Ağustos 2018 09:15

Şahsın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olay, saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Kavuncu Hasan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde yolda yürüyen vatandaşlar bir şahsın sokak üzerinde kaldırımda hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü. Şahsın öldüğünden şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda öldüğünü belirledi.



Oturur vaziyette bulundu


Ardından olay yerine gelen polis ekipleri de ölen şahsın çevresini güvenlik şeridi çekerek kapattıktan sonra üstüne battaniye örttü. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın uyuşturucu madde bağımlısı ya da tinerci olduğu iddia edilen Gürkan Orta (42) olduğu öğrenildi. Orta’nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.




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