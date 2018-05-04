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04 Mayıs 2018 15:18

Beyoğlu’nda market soygunu kamerada

Beyoğlu’nda yüzü maskeli ve silahlı gaspçı, silah doğrultarak çalışanlarını etkisiz hale getirdiği marketten 3 bin lira çalarak kayıplara karıştı.

Beyoğlu’nda market soygunu kamerada

04 Mayıs 2018 15:18

Soygun anı kameralara yansıdı.


Olay, saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yüzü maskeli ve elinde silah olan gaspçı markete girdi. İçerideki iki çalışanı etkisiz hale getiren gaspçı ardından kasadaki ve ofisteki çelik kasayı açtırarak 3 bin lira çaldı. Paraları çalan gaspçı kayıplara karıştı. Olayın ardından polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri de parmak izi incelemesi yaptı. Soygun anı ise kameralara yansıdı.



Soygun anı kamerada


Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gaspçı içeriye girip çalışanlara silah doğuruluyor. Ardından çalışanları ofise götüren ve bir süre sonra kasaya gelen şahıs, çalışanları tehdit ederek paraları çalıyor. Gaspçı, daha sonra marketten çıkıyor.




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