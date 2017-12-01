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01 Aralık 2017 16:11

Beyoğlu’nda mobilya atölyesinde yangın

Beyoğlu’nda bir mobilya atölyesinin çatısında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Beyoğlu’nda mobilya atölyesinde yangın

01 Aralık 2017 16:11

İtfaiyenin hortumu patlayınca görevliler zor anlar yaşadı.


Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi’nde bir mobilya atölyesinin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, çevrede büyük panik yaşandı. İtfaiyenin hortumu patlayınca ise ekipler zor anlar yaşadı. Binanın çatı katında onarım sırasında yangının çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, söndürme çalışmaları devam ediyor.




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