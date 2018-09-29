Beyoğlu'nda motosiklet kazası; 2 yaralı

İstanbul (İHA) – Beyoğlu'nda kullandıkları motosiklet ile demir parmaklıklara çarpması sonucu meydana gelen kaza sonrası yere savrulan ve kardeş oldukları öğrenilen 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kardeşi ambulansa bindirildiği esnada abisinin durumunu sağlık görevlilerine sordu.

Kaza, saat 05:30 sıralarında Beyoğlu Refik Saydam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 LD 2976 plakalı motosiklet, Refik Saydam Caddesi üzeri Unkapanı istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir parmaklıklara çarptı. Bir süre daha demirlere çarparak giden motosiklet üzerindeki abi ve kardeş olduğu öğrenilen 2 kişi motosikletten yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, sedyeye konulan abi ve kardeş ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı halde abisinin durumunu sordu

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir parmaklıklara çarparak ilerleyen motosiklet üzerinden düşen ve kimliği öğrenilemeyen abi ve kardeşe sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sedyeye konularak ambulansa bindirildiği esnada yaralı olan kardeşi sağlık görevlilerine yaralanan diğer abisinin durumunu sorarak ‘Abimin durumu nasıl abim yok abim' dedi.

Olayı gören bir vatandaş, “ Gelirken demirlere vurdular. Kıvılcımlar çıktı. Motor aşağı fırladı. Kendileri de oraya düştü” dedi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.