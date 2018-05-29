Diğer
Kategoriler
29 Mayıs 2018 16:45

Beyoğlu’nda narkotik uygulamasında hareketli dakikalar

Beyoğlu’nda uygulama yapan narkotimlerini gören şüpheliler kaçmaya başlayınca hareketli dakikalar yaşandı.

Beyoğlu’nda narkotik uygulamasında hareketli dakikalar

29 Mayıs 2018 16:45

Polisin kıskıvrak yakaladığı şüphelilerin üstleri aranarak GBT’leri sorgulanırken, çevrede ev olarak metruk olan binalarda da didik didik arama yapıldı.


İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Beyoğlu’nda narko-sokak uygulaması için düğmeye bastı. Hazırlıklarını tamamlayan tim, özel harekat polislerinin desteğiyle Kulaksız’ın ara sokaklarına geldi. Burada şüpheliler, çevrede arama yapan polis ekiplerini fark edince kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri ile şüpheliler arasında kovalamaca başladı.



Hareketli dakikalar yaşandı


Kısa süreli kovalamanın ardından şüphelileri kıskıvrak yakalayan tim, üstlerini aradı. Şahısların Genel Bilgi Tarama (GBT), sorgularını da yapan polis, çevreyi ise didik didik aradı. Özel harekat polisleri de önlem alarak çevrede kuş uçurtmadı. Polis ekipleri ardından sokak aralarındaki metruk binalara da girdi. Ev olarak kullanılan bir metruk binada arama yapan polis, uyuşturucu madde kullanımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç