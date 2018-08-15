Beyoğlu’nda öğrencilere YKS tercihlerinde tam destek

Beyoğlu Gençlik Merkezinde kurulan Tercih Destek Merkezinde öğrenciler uzman eğitmenler eşliğinde tercihlerini yaptı.

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri dün itibariyle sona erdi. Eğitim dönemi boyunca Gençlik Merkezlerinde açtığı Üniversite Hazırlık Kursları ve sınav arifesinde düzenlediği “Sınav Stresi ve Motivasyon” seminerleri ile gençleri üniversite sınavına hazırlayan Beyoğlu Belediyesi, gençleri tercih telaşlarında da yalnız bırakmadı. Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliğinde Beyoğlu Gençlik Merkezinde kurulan Tercih Destek Merkezinde öğrenciler uzman eğitmenler eşliğinde tercihlerini yapma imkanı buldu.

Amaç öğrencileri doğru yönlendirmek

Sınav kadar zorlu bir süreç olan tercih döneminde, gençlerimizin en çok ihtiyaç duyduğu nokta tercihler konusunda doğru yönlendirilmek ve kendileri için en iyi seçenekleri ve alternatiflerini oluşturabilmektir. İlçede yaşayan öğrencilerin geleceklerini etkileyecek kararlarında doğru yönlendirmeyi hedefleyen Beyoğlu Belediyesi, 2011 yılından bu yana Gençlik Merkezi’nde kurduğu Üniversite Tercih Destek Merkezini, bu yıl İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliği ile açtı. 7-14 Ağustos tarihleri arasında uzman eğitimcilerin görev yaptığı Üniversite Tercih Destek Merkezi, gençlerin tercih döneminde en büyük destekçileri oldu.