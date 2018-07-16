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16 Temmuz 2018 15:26

Beyoğlu’nda öğrencilerin karne hediyesi Kefken Kampı

Beyoğlu Belediyesi tarafından 15 yıldır aralıksız düzenlenen Kefken Çevre Yaz Kampı, bu yıl da öğrencilerin buluşma noktası oldu.

Beyoğlu’nda öğrencilerin karne hediyesi Kefken Kampı

16 Temmuz 2018 15:26

Her hafta farklı öğrenci gruplarını ağırlayan kampta, öğrenciler kültürel, sanatsal ve sportif eğitimlerle dolu dolu bir tatil geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.


Her yıl binlerce öğrenciyi ve günübirlik ziyaretçiyi ağırlayan Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre Yaz Kampında 15. sezon devam ediyor. Her hafta farklı öğrenci gruplarını ağırlayan kampın 3. haftasına katılacak öğrenciler Kasımpaşa Sahilde düzenlenen törenin ardından otobüslerle Kefken’e uğurlandı. 350 kişilik öğrenci grubu, bir hafta boyunca seçtikleri branşlarda hem eğitim alacak hem de yaz tatilinin keyfini çıkaracak. Tiyatro, halk dansları, değerler eğitimi, basketbol, geleneksel çocuk oyunları, yüzme ve daha birçok etkinlikte, alanında uzman eğitmenler ile birlikte çalışma imkanına sahip olacak öğrenciler, yeni arkadaşlıklar kurarak kendilerini sosyalleştirme imkanı da bulacak.


Bir hafta boyunca doyasıya eğleniyoruz


Kefken Kampı’na altı yıldır katıldığını belirten 17 yaşındaki Yaren Derebaşı; “Orada biz çok mutluyuz. Bir hafta boyunca doyasıya eğleniyoruz. Hocalarımız bize çok yardımcı oluyorlar. Denizi vs çok güzel, çok yararlı bir şey. Bence Beyoğlu’nda yaşayan birisi bu fırsatı kaçırmamalı.” dedi.


Kampın bir diğer misafiri 12 yaşındaki Meral Sarıkaya ise Kefken’de her şeyin bir düzen içinde olmasının işleri kolaylaştırdığını ifade ederek, “Orada tüm branşlarımız tiyatro, modern halk dansları, spor vs. çok iyi gidiyor. Hocalarımız bizimle ilgilendiği için daha keyifli oluyor. Yeni gidecekler için orası uyumlu bir yer, güvenliği de çok iyi. Herkese tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.


Kamptan veliler de çok memnun


Havva Derebaşı kızının daha önce sokağa çıkmaya bile korktuğunu belirterek, “Kefken kampına katıldığından bu yana özgüveni çoğaldı. Ben çok memnunum. Ben veli olarak çocuklarımızın cuma günü yapacağı gösteriyi dört gözle bekliyorum. Herkes bu kampa çocuklarını gözleri kapalı gönderebilir. Önceden bende de bir korku vardı ‘Nasıl bir yer?’ diye ama artık yok. Hocalarımız çok güzel, çocuklarımızla teker teker ilgileniyorlar. Çocuklarımıza birer abla ve ağabey oluyorlar” ifadelerini kullandı.


Kefken kampı yeni misafirlerini bekliyor


Beyoğlu’nun, deniz ile ormanın, mavi ile yeşilin birleştiği yerdeki en güzel mahallesi Kefken Kampı, yaz boyunca öğrencilerini ve günübirlik ziyaretçilerini ağırlıyor. Kampa katılmak isteyen Beyoğlu İlçesi sınırları içerisinde ikamet eden ya da okuyan 12-18 yaş aralığındaki öğrenciler, Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezimizden alacakları formu, aileleri ile birlikte doldurarak başvuru yapabiliyor. Kampı günübirlik ziyaret etmek isteyen vatandaşlar ise Beyoğlu Belediyesi’nin 444 0 160 numaralı iletişim merkezini arayarak kayıt yaptırabiliyor.




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