Beyoğlu’nda otel odasında kadın cesedi bulundu

Olay yeri inceleme ekiplerinin oteldeki çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’un en işlek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir otelin odalarından birinden gelen kötü kokular üzerine, otel personeli polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, girdikleri odada yaşlı bir kadının hareketsiz şekilde yatan bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin belirlemelerine göre, hayatını kaybetmiş olan kadının cesedini incelemek üzere olay yeri inceleme ekipleri de otel odasına geldi. Son olarak savcı incelemesine tabi tutulan cesedin kimliği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Cesedi bulunan kadının, otele bir hafta önce yerleştiği ve son olarak 3-4 gün önce kendisiyle görüşüldüğü de öne sürülen bilgiler arasında.

Olay yeri inceleme ekiplerinin oteldeki çalışmaları devam ederken, asayiş ekiplerinin de olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.