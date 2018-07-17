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17 Temmuz 2018 21:39

Beyoğlu’nda otopark kavgası: 1 polis yaralı

Beyoğlu’nda park meselesi yüzünden komşusuyla kavga eden polis memuru yaralandı.

Beyoğlu’nda otopark kavgası: 1 polis yaralı

17 Temmuz 2018 21:39

Polis memurunu darp eden kişi gözaltına alındı.


Olay, 20.45 sıralarında Beyoğlu Sütlüce Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı apartmanda oturan polis memuru ile komşusu park yeri yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis memuru kafasına aldığı darbelerle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri polis memuruna olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine zırhlı polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler polis memurunu yaralayan kişiyi gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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