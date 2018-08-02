Yanan minibüsü itfaiye ekipleri söndürürken, polis kundakçıları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, kundaklanan minibüsün sahibi olay yerinde göz yaşlarına hakim olamadı.

Olay,05.00 saatlerinde Beyoğlu Hasköy Mahallesi, Okmeydanı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde kimliği belirlenemeyen şahıs ya da şahıslar, cadde üzerinde park halinde bulunan 34 M 3066 minibüsün yanına gelerek ateşe verdi.

Alevler kısa sürede büyüyerek minibüsü sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sonrası, polis ekipleri minibüsün sahibine haber verdi. Olay yerine gelen minibüsün sahibi “Ne istediniz benim ekmek teknemden” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Olayı gören vatandaşlardan eşkal bilgilerini alan polis ekipleri kundakçıların yakalanması için çalışma başlattı.