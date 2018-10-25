Beyoğlu'nda pencereden oğlunun kavga etiğini gören kadın kurşunların hedefi oldu

Beyoğlu'nda evinin penceresinden oğlunun önceden tartıştığı şahıslarla kavgasını izleyen kadın, alnına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan 4 şüpheliden birinin ünlü sanatçı Şafak Sezer'in filmlerinde oynayan sinema oyuncusu Volkan B. olduğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 04.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Mahallesi İmam Bahçe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Engin K. evinin önünde oturduğu esnada otomobildeki 3 şahıs semte geldi. Burada şahıslardan 2'si önceden tanıdığı gençle selamlaşacak sohbet etti. Ancak bir süre sonra şahıslarla genç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar birbirine hakaret ederek ayrıldı. Araçla ayrılan şüpheliler, daha sonra Sütlüce'de bir kafeteryaya gitti. Burada şahıslardan ikisi araçtan indi, diğer şahıs ise araca binerek tekrar olay yerine gitti. Mahallede genci bulan şahıslar, onunla tartışarak korkutmak için yanında getirdikleri ruhsatsız tabancayla 20-25 el havaya ateş etti. O esnada oğlunun kiminle tartıştığına bakmak için pencereye çıkan Necla Ceylan (59) alnına isabet eden kurşunla hayatını kaybederken, Engin K. ile tartışan şahıslar olay yerinden kaçtı.

Şüpheliler plakadan tespit edilerek yakalandı

Olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Engin K.'nın ve vatandaşların ifadeleri doğrultusunda aracın plakasını tespit etti. Güvenlik kameralarını inceleyen dedektifler, araca ulaşmasının ardından olaya karışan şahısların Tolga Y. (24), Murat Ö. (31), Zekeriya T. ve Volkan B. (36) olduğunu tespit etti. Polis, ilk olarak olay yerine Tolga, Murat ve Volkan'ın geldiğini, ikinci olayda ise Volkan'ın araçtan inerek Zekeriya'nın bindiğini belirledi. Çalışmaların ardından şüphelilerden Zekeriya T. Gaziosmanpaşa'da, Tolga Y. Beyoğlu'nda yakalanırken, Volkan B. ve Murat Ö.'nün ise aynı günün akşamında Şişli'de polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Şubede ifadeleri alınan şüphelilerden Murat Ö., kullandığı ruhsatsız tabancayı ateşlediğini kabul etti.

Şafak Sezer'in filmlerinde rol almış

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ilk olayda kavgaya karışan sinema oyuncusu Volkan B.'nin ünlü sanatçı Şafak Sezer'in birçok filminde oynadığı öğrenildi.