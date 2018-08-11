Beyoğlu’nda sokak hayvanları vantilatörle serinleyecek

Beyoğlu Belediyesi aşırı sıcaklardan bunalan sokak hayvanları için harekete geçti. Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanları için barınaklara vantilatör sistemi kurdu. Barınaktaki yüzlerce sokak hayvanı, sıcak hava dalgasının etkisinden korunması için barınaklara takılan vantilatörle serinletilecek. Barınaklara takılan vantilatörler gün boyu çalıştırılarak hayvanların sıcaktan rahatsız ve huysuz olmamaları sağlanacak. Ayrıca vantilatör sistemiyle beraber görevliler tarafından hayvanlar su ile hem yıkanıyor hem de serinliyor. Ayrıca ilçede bulunan bütün sokak hayvanlarının bakım, mama ve su gibi ihtiyaçları da gideriliyor.

"Hem içerideki havayı temizlemek hem de bir serinlik olması için bu projeye başvurduk"

Vantilatör sistemiyle hayvanların daha rahat olduğunu anlatan Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Metin Topcan, "Barınaklarımızı vantilatörlerle donattık. Bunun amacı 35 dereceyi bulan bunaltıcı sıcaklar. Biz insanlar bunaldığımız kadar hayvanlar da bu sıcakta bunalıyorlar. Hayvanlar müthiş bir rahatsızlık duyuyor ve huysuz oluyorlar. Vantilatör sistemiyle hem içerideki havayı sirkülasyon etmek hem de bir serinlik olması için bu projeye başvurduk. Gördük ki bu uygulamadan sonra hayvanlarımız daha da rahatladılar. Hayvanlar cinsine göre değişiyor ama zaman zaman çok hırçınlaşıyorlar o da bu sıcakların verdiği bunaltıdan kaynaklanıyor" dedi.

Topcan, "Bu sistemle daha da rahatladılar biz de rahatladık ve onların daha mutlu olduğuna inanıyoruz. Tabi onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Havalar çok sıcak olduğu için yarım saatte bir su kaplarını değiştiriyoruz. Yani sıcaktan su ateş gibi oluyor onun hayvanın içmesi mümkün değil. Onun için bir görevli arkadaşımız yarım saatte bir su kaplarını değiştiriyor. Ayrıca hayvanların oyun oynamaları için alanımız var. Burada da önce küçükleri çıkarıp topla oynatıyoruz daha sonra büyükleri çıkarıp oynatıyoruz. Bu oyun hayvanların enerjilerini boşaltmasında çok etkili oluyor. Bu vantilatör sistemiyle gelen misafirlerimiz hem kötü kokudan rahatsız olmuyor yerine daha güzel bir koku hissediyorlar ve teşekkür ederek ayrılıyorlar. Biz de bundan mutlu olmuş oluyoruz" diye konuştu.