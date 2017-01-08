Beyoğlu’nda Sokak Hayvanları Yalnız Değil

Beyoğlu’nda yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına belediye ekipleri yerişti.

Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava insanlar kadar sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Beyoğlu’nda yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına belediye ekipleri yetişti. Vatandaşların olumsuz kış koşullarından etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüren Beyoğlu Belediyesi, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da ihmal etmedi.

Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Beyoğlu bölgesinde yiyecek bulmakta zorlanan kedi evlerine mama takviyesi yaparken, park, bahçelere kedi, köpek ve kuşların yemesi için düzenli olarak yem bırakıyor. Ekipler kış boyunca Beyoğlu’nu adım adım dolaşarak zorda kalan sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarını karşılayacak.