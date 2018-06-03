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03 Haziran 2018 12:02

Beyoğlu’nda sokaklar iftar sofraları ile rengarenk

Beyoğlu’nda iftar programına katılarak vatandaşlarla bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Bu sofralarda sadece yemeklerimizi değil, sevgimizi ve muhabbetimizi de paylaşıyoruz” dedi.

Beyoğlu’nda sokaklar iftar sofraları ile rengarenk

03 Haziran 2018 12:02


Beyoğlu’nda Ramazan coşkusu tüm güzellikleri ile devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi, Taksim Meydanı ve Hasköy sahilin yanısıra ilçenin farklı mahallelerinde kurduğu iftar sofraları ile her gün beş bin kişiyi bir araya getiriyor. Mahalleliyi bir araya getiren sokak iftarlarının bu seferki adresi Tophane ve Cihangir oldu. Aynı sofra etrafında bir araya gelen mahalle sakinleri, canlı müzik eşliğinde iftar saatini bekledi. Ezanın okunmasıyla birlikte hep beraber orucunu açan vatandaşlara Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da eşlik etti.


Başkan Demircan, meydanlarda ve sokaklarda kurulan iftar sofralarının önemine değinerek, “Bu sofralarda sadece yemeklerimizi değil, sevgimizi ve muhabbetimizi de paylaşıyoruz. Bugün dünya üzerinde yaşanan problemlerin kaynağında paylaşmayı bilmemek yatıyor. Eğer insanlar paylaşmayı bilselerdi bu sorunların hiçbiri olmazdı. Bizler genciyle yaşlısıyla, çocuğuyla çoluğuyla bu sofraların etrafında bir araya gelerek paylaşmanın güzelliğini ve mutluluğunu herkese gösteriyoruz” dedi.




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