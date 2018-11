Beyoğlu'nda Sosyal Market ile ihtiyaç sahipleri mutlu

Beyoğlu'nda 2010 yılında kurulan Sosyal Market ihtiyaç sahiplerinin en büyük destekçisi oldu. Sosyal Market'e gelerek giyimden gıdaya, temizlikten kırtasiye malzemelerine kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılayan dar gelirli aileler, verilen hizmetten çok memnun.

Beyoğlu'nda ihtiyaç sahiplerinin yüzü Sosyal Market ile gülüyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından 2010 yılında kurulan Sosyal Market, Kasımpaşa'da örnek bir proje olarak 8 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. 4 bin 800 aileden 25 bin kişiye sürekli yardım yapılıyor. Kendilerine verilen kredi yüklü Sosyal Kart ile Sosyal Market'e gelen dar gelirli aileler; giyimden gıdaya, temizlik malzemelerinden kırtasiye malzemelerine kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılamanın mutluluğunu yaşıyor.

Zor günlerimi sosyal market ile atlattım

Özel bir şirkette 20 yıl yöneticilik yaptıktan sonra geçirdiği kaza sonucu çalışamaz raporu alan Fahri Bey ise Sosyal Market sayesinde bu zorlu dönemi aştığını belirterek, “Yaklaşık 3 yıldır yardım alıyorum. Kimsenin başına ne zaman ne geleceği belli olmaz. Ben özel bir şirkette 20 yıldır yöneticilik yapıyordum kaza geçirdim. Çalışamaz raporu aldım. 5 kez ameliyat oldum. Ayağıma protez takıldı. Sosyal Market'in yardımlarıyla ayakta durdum. Bu yardımlar olmasa ciddi bir sıkıntı yaşayacaktım. Bu yardımlarla ailemle yaşamımız sürdürdük. Çünkü ailemi geçindirebilecek durumum yoktu. Normal bir marketten kendi imkanlarınızla alışveriş yapıyormuş gibi Sosyal Market'e geliyoruz ve alışverişimizi yapıp çıkıyoruz. Bu hizmetten çok memnunum. Cumhurbaşkanımıza, belediye başkanımıza bize bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Altı yıldan fazla süredir yardım alıyorum"

Evinin her türkü ihtiyacını 6 yıldır Sosyal Market'ten karşıladığını belirten 8 çocuk sahibi bir vatandaş, “Altı yıldan fazla süredir yardım alıyorum. Çok memnunun. Her şeyimizi karşılıyorlar. Ben her ay geliyorum. Eskiden çöp toplamaya gidiyordum. Bir gün yine çöp toplamaya gittiğimde yetkililer beni alarak Sosyal Market'e getirdi. Bana Sosyal Kart çıkardılar. Bu sayede meyveden sebzeye, temizlik malzemelerinden giyime kadar tüm ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Bu sayede yaşamımızı sürdürüyoruz. Bizim gibi ihtiyaç sahiplerine belediyemiz çok güzel bakıyor. Allah emeği geçen herkesten razı olsun” dedi.

"Sosyal market olmasa ne yapardık?"

2016 yılından itibaren Sosyal Market'ten yardım aldığını ifade eden başka bir vatandaş ise, “Her ay gelip alışverişimi yapıyorum. Artı haftanın 5 günü yemeğimi veriyorlar. Çamaşırım yıkanıyor her hafta. Allah devletimizden razı olsun. 3 ayda bir elbise ihtiyacımızı karşılıyoruz. Gördüğünüz gibi takım elbise ile geziyorum. Yeri geldi çöp sattık, yeri geldi çöplükten metal topladık sattık. Sosyal Marketi kurarak bizi bu ailenin bir parçası yapan Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan'a çok teşekkür ediyorum. Sosyal Market olmasa ne yapardık? Bizim gibi insanların hepsi perişan olurdu” diye konuştu.