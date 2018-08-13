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13 Ağustos 2018 12:27

Beyoğlu’nda tekstil atölyesinde yangın

Beyoğlu’nda 4 katlı binanın çatısında bulunan bir tekstil atölyesinde yangın çıktı.

Beyoğlu’nda tekstil atölyesinde yangın

13 Ağustos 2018 12:27

Kısa sürede tüm çatıyı saran alevlere müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi seferber oldu. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alınırken, mahalledeki vatandaşlar panik yaşadı.


Yangın, Keçeci Piri Mahallesi Fatih Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı. Atölyede çalışanlar kendi imkanlarıyla binadan çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Beyoğlu, Şişli, Kağıthane itfaiye grupları yangına kısa sürede müdahale etti.


Polis ekipleri vatandaşların bölgeye yaklaşmaması için güvenlik önlemleri aldı. Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşların telefonla yangını görüntüleme çabası da dikkat çekti. Yangını kısa sürede söndüren ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.




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