Beyoğlu’nda ticari taksi otomobile çarptı: 1 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Bedrettin Mahallesi Turabi Baba Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinden Havuzbaşı Değirmeni Sokağı’na girmek için trafik ışıklarında bekleyen 34 YK 8763 plakalı otomobilin sürücüsü Asım Ü., yeşil ışığın yanmasının ardından harekete geçti. Otomobile o esnada karşı istikametten gelen ve kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Cemal D. idaresindeki 34 THD 69 plakalı ticari taksi çarptı. Çarpışma sonucu kontrolden çıkan taksi, kaldırımı aşarak yeşillik alana girdi. Otomobil ise yön levhasına çarparak durabildi. Kaza sonucu taksi şoförü yaralanırken, otomobil şoförü kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Araçların hava yastıkları patladı

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak kazayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Kazada hava yastıkları patlayan her 2 araçta kullanılamaz hale geldi. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Asım Ü., “Işıklarda bekliyordum. Yeşil ışık yanında geçmeye çalıştım. Şu noktaya geldiğim zaman duramadı ve bana çarptı. Yaralıyı biraz içeride beklettiler. Göğsünde ağrı vardı. Ben de bir şey yok. Hava yastıkları patladı” dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, tutanak tuttuğu kazayla ilgili inceleme başlattı.