adını kullanan travestiyi oturduğu apartmanın kapısının önünde boğazını keserek öldüren zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Taksim Polis Merkezinde sorgusu tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz gün İstiklal Caddesi Sadri Alışık Sokak’ta saat 08.00 sıralarında bir travestiyi gasp ettikten sonra boğazını keserek öldüren O.S. isimli zanlı, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu aynı gün içerisinde yakalandı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı, Taksim Polis Merkezinde sorgusunun tamamlanmasının ardından polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.